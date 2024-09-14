Німеччина

Бельїгец прокоментував результат зустрічі з Гольштайном.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про перемогу над Гольштайн Кіль.

Мюнхенський клуб виграв матч 3-го туру Бундесліги з рахунком 6:1 і лідирує в турнірній таблиці з 9 очками.

"Зараз ми не дивимося на турнірну таблицю. Сьогодні була хороша перемога і хороша гра. Перемога важлива для менталітету. Наш менталітет був правильним із самого початку передсезонки. Сьогодні ми побачили, що у нас хороший склад, нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Рахунок 4:0 до перерви був ідеальним, це дало нам змогу зробити кілька замін, тримаючи в голові гру проти загребського Динамо у вівторок. Сподіваюся, всі залишаться в строю, це найголовніше", — наводить слова Компані Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося, що Кейн зробив п'ятий хет-трик за рік у Баварії.