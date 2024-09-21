Німеччина

Завершилися чотири поєдинки четвертого туру чемпіонату Німеччини.

У рамках четвертого туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 21 вересня, вже відбулися чотири матчі.



Дубль Вінченцо Гріфо допоміг Фрайбургу розгромити Гайденгайм на виїзді. Колектив Юліана Шустера тепер 2-й у турнірній таблиці.

Гайденгайм — Фрайбург 0:3

Голи: Доан, 55, Гріфо, 59, 65

Гайденгайм: Мюллер — Буш (Конте, 60), Майнка, Гімбер, Ференбах — Мелоні (Дорш, 72) — Траоре, Пірінгер, Ваннер (Шопнер, 72), Хонсак (Шиммер, 60) — Бройніг (Шинза, 60)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 81) — Еггештайн, Остерхаге — Доан (Вайсгаупт, 81), Дінкчі (Гелер, 64), Гріфо (Манзамбі, 81) — Адаму (Муслія, 70)

Попередження: Пірінгер — Адаму

Уніон на власному полі не дозволив Гоффенгайму уникнути поразки. Господарям поля для здобуття 3-х очок вистачило двох швидких голів.

Уніон — Гоффенгайм 2:1

Голи: Роте, 4, Чон, 6 — Бюлтер, 68

Уніон: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Хаберер (Бенеш, 70), Шафер, Хедіра, Роте (Керфельд, 76) — Голлербах (Вертессен, 65), Чон (Тріммель, 70) — Сібачо (Скарке, 46)

Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер (Тохумку, 46), Гранач (Жандре, 46), Акпогума — Кадержабек, Штах, Прасс (Гложек, 90) — Бішоф (Брун Ларсен, 84), Крамарич — Беріша (Табакович, 58), Бюлтер

Попередження: Сібачо, Роте, Вертессен — Кадержабек, Бішоф, Тохумку

Баварія на виїзді розібралася з Вердером із чотирма результативними діями (2+2) Майкла Олісе.

Вердер — Баварія 0:5

Голи: Олісе, 23, 60, Мусіала, 33, Кейн, 57, Гнабрі, 65

Вердер: Цеттерер — Піпер (Малатіні, 79), Штарк, Юнг — Вайзер, Стаге (Альверо, 66), Лінен, Агу (Деман, 87) — Шмід, Дукш (Топп, 46), Грюль (Кьон, 46)

Баварія: Ноєр — Лаймер (Геррейру, 57), Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович (Сане, 70) — Олісе (Палінья, 70), Мусіала, Коман (Гнабрі, 57) — Кейн (Мюллер, 76)

Попередження: Лаймер, Павлович, Упамекано

Бохум удома не втримав звитяги над Гольштайном. Гості врятували нічию ближче до завершення зустрічі.

Бохум — Гольштайн 2:2

Голи: Беро, 22, Дашнер, 35 — Піхлер, 15, Матіно, 89

Бохум: Древес — Пасслак, Медич, Машович (Лосіла, 16), Віттек — Сіссоко — де Віт, Беро — Дашнер (Квартенг, 63) — Хофманн (Панневіг, 85), Боаду (Брошинські, 63)

Гольштайн: Вайнер — Беккер, Йоганссон, Гешвілл (Матіно, 79) — Порат, Кнудсен, Холтбі (Скрібскі, 64), Пухач (Розенбом, 46) — Гігович (Ремберг, 81), Келаті (Арп, 64) — Піхлер

Попередження: Беро, Віт, Хофманн, Пасслак — Кнудсен