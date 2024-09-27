Німеччина

В минулому сезоні це допомогло Баварії у протистоянні з "фармацевтами".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутню гру з леверкузенським Баєром в рамках 5-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Добре, що всі з нетерпінням чекають на цю гру. Звичайно, це буде важливий матч проти найкращої команди останніх дванадцяти місяців. Ми з нетерпінням чекаємо на це протистояння. Не завжди буде легко. Ми хочемо битися із сильним суперником на Альянц Арені. Баварія — завжди фаворит, ми хочемо перемогти.

Я вже говорив раніше, що, коли я грав проти найкращої Баварії в минулому, у нас були хороші гравці, але не було відчуття, що ми можемо володіти м'ячем. Баварія завжди хоче бути якомога більш домінуючою, настрій нашої команди завжди має бути таким.

Якщо противнику вдається завадити нам у цьому, він заслуговує на велику повагу. Ключовим моментом є те, що для нас це домашня гра. Ми хочемо показати все, на що здатні", — Компані.

Матч між Баварією та Баєром відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.