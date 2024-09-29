Німеччина

Англійський форвард отримав болісний удар по щиколотці.

У рамках центрального матчу п'ятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зіграла внічию з леверкузенським Баєром (1:1).

У цьому протистоянні травму отримав ключовий нападник "червоних" Гаррі Кейн. У мюнхенському клубі виступили з офіційною заявою щодо пошкодження 31-річного англійця.

"Гаррі Кейн отримав болісний удар по щиколотці в головній грі Бундесліги проти Баєра (1:1) у суботу. Обстеження, проведене медичним відділом ФК Баварія в неділю, показало позитивний розвиток подій. Кейн продовжує проходити інтенсивне лікування", — сказано в заяві мюнхенців.

Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія Мюнхен — Баєр Леверкузен на Football.ua.