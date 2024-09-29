Німеччина

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 28 вересня 2024 року.

У рамках п’ятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія зіграла внічию проти леверкузенського Баєра в домашньому протистоянні.

Команда Хабі Алонсо цей матч провела відверто другим номером, але скористалась чи не єдиним шансом забити посеред першого тайму, проте півзахисник господарів Александар Павлович невдовзі виправив власну результативну помилку.

А от у другому таймі "фармацевтам" подекуди відверто щастило, що в сітці їхніх воріт не побував черговий м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Баєр у рамках 5-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Баварія — Баєр 1:1

Голи: Павлович, 39 — Андріх, 31

Баварія: Ноєр — Геррейру (Лаймер, 78), Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе (Сане, 78), Мусіала, Гнабрі (Коман, 65) — Кейн (Мюллер, 86).

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо (Белосян, 90+1) — Тер’є (Адлі, 58), Вірц (Паласіос, 90) — Боніфейс (Телла, 78).

Попередження: Упамекано — Андріх, Вірц, Грімальдо