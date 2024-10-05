Німеччина

Іспанець святкуватиме ювілей.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився напередодні 100-го матчу на посаді керманича леверкузенської команди. Його слова наводить GGFN.

"Багато чого було, ми разом пройшли через багато чого. Команда зокрема і клуб загалом розвиваються чудово, і я пишаюся бути частиною цього процесу. Я багато чому навчився, і часом було вкрай важко. Особливо не забуду перші кілька місяців.

Сподіваюся, в суботу зможемо разом відсвяткувати перемогу", — сказав Алонсо.

У 99 матчах під керівництвом Хабі Алонсо Баєр здобув 67 перемог, 20 разів зіграв внічию та зазнав 12 поразок.