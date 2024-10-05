Не секрет, що мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт зі своїм талановитим півзахисником Джамалом Мусіалою, який спливає влітку 2026 року.

Спортивний директор "баварців" Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо ситуації з угодою 21-річного німецького плеймейкера.

"Я дуже впевнений, що укладу нову угоду з Джамалом Мусіалою. Ми ведемо переговори, тут щось відбувається, і Джамал теж це помічає.

Він повинен стати обличчям Баварії, я налаштований оптимістично в цьому питанні. Я не бачу причин, чому він повинен залишити клуб", — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Джамал Мусіала пропустить поєдинки з Боснією і Герцеговиною та Нідерландами в Лізі націй через біль у стегнах.

У поточному сезоні німецький хавбек провів за Баварію вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав три асисти.