Поточна угода німецького хавбека з мюнхенцями розрахована до літа 2026 року.
Джамал Мусіала, Getty Images
05 жовтня 2024, 14:22
Не секрет, що мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт зі своїм талановитим півзахисником Джамалом Мусіалою, який спливає влітку 2026 року.
Спортивний директор "баварців" Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо ситуації з угодою 21-річного німецького плеймейкера.
"Я дуже впевнений, що укладу нову угоду з Джамалом Мусіалою. Ми ведемо переговори, тут щось відбувається, і Джамал теж це помічає.
Він повинен стати обличчям Баварії, я налаштований оптимістично в цьому питанні. Я не бачу причин, чому він повинен залишити клуб", — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Джамал Мусіала пропустить поєдинки з Боснією і Герцеговиною та Нідерландами в Лізі націй через біль у стегнах.
У поточному сезоні німецький хавбек провів за Баварію вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав три асисти.