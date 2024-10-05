Німеччина

Поточна угода німецького хавбека з мюнхенцями розрахована до літа 2026 року.

Не секрет, що мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт зі своїм талановитим півзахисником Джамалом Мусіалою, який спливає влітку 2026 року.

Спортивний директор "баварців" Макс Еберль прокоментував ситуацію навколо ситуації з угодою 21-річного німецького плеймейкера.

"Я дуже впевнений, що укладу нову угоду з Джамалом Мусіалою. Ми ведемо переговори, тут щось відбувається, і Джамал теж це помічає.

Він повинен стати обличчям Баварії, я налаштований оптимістично в цьому питанні. Я не бачу причин, чому він повинен залишити клуб", — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Джамал Мусіала пропустить поєдинки з Боснією і Герцеговиною та Нідерландами в Лізі націй через біль у стегнах.

У поточному сезоні німецький хавбек провів за Баварію вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав три асисти.