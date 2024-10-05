Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 5 жовтня, відбуваються матчі шостого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр на своєму полі не зміг обіграти Гольштайн Кіль. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Фармацепти" відкрили рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Віктора Боніфейса, а через чотири хвилини Йонас Гофманн подвоїв перевагу господарів поля. Однак ще до перерви гості відіграли один м'яч завдяки голу Макса Гешвілла на п'ятій компенсованій хвилині. Потім у середині другого тайму Янн-Ф'єте Арп реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Баєр Леверкузен — Гольштайн Кіль 2:2

Голи: Боніфейс, 4, Гофманн, 8 - Гешвілл, 45+5, Арп, 69 (пен).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Андріх (Гарсія, 71), Та — Фрімпонг (Адлі, 77), Джака, Паласіос (Інкап'є, 71), Грімальдо — Гофманн (Альбер Фредерік Тер'є, 60), Вірц — Боніфейс (Шик, 72).

Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Еррас, Гешвілл — Беккер, Кнудсен, Порат (Ремберг, 86) — Холтбі (Коменда, 86), Гігович (Шульц, 72) — Скрібскі (Арп, 46), Матіно (Піхлер, 46).

Попередження: Фрімпонг, Та — Кнудсен, Вайнер.

У другому поєдинку дортмундська Боруссія в гостях поступилася берлінському Уніону з рахунком 1:2. Уніон забезпечив перевагу у два м'ячі під час першого тайму, коли голами відзначилися Кевін Фогт, який реалізував пенальті та Йорбе Вертессен. "Джмелі" змогли відповісти лише голом Юліана Р'єрсона на 62 хвилині.

Уніон Берлін — Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Фогт, 26 (пен), Вертессен, 45 - Р'єрсон, 62.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт (Керфельд, 60), Лейте — Тріммель, Кемляйн (Шафер, 67), Хедіра, Роте — У Йон (Сібачо, 68), Голлербах (Хаберер, 77), Вертессен (Скарке, 67).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту, Антон, Шлоттербек, Р'єрсон (Бенсебаїні, 87) — Джан (Забітцер, 76), Гросс (Нмеча, 63) — Байно-Гіттенс (Мален, 63), Брандт, Беєр — Гірассі.

Попередження: Фогт, У Йон, Роте, Тріммель — Шлоттербек, Забітцер, Антон, Бенсебаїні.

У третьому поєдинку Вольфсбург у гостях обіграв Бохум із рахунком 3:1. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі Тіагу Томаша та Йонаса Вінда, який не реалізував пенальті, але впорався з добиванням, оформивши дубль. Господарі поля свій єдиний м'яч забили на 72 хвилині зусиллями Майрона Боаду.

Бохум — Вольфсбург 1:3

Голи: Боаду, 72 - Томаш, 21, Вінд, 37, 88.

Бохум: Древес — Пасслак, Ордец (Мійосі, 88), Медич, Віттек — Сіссоко, Лосіла (Брошинські, 60), Беро — де Віт (Дашнер, 60) — Боаду, Хофманн.

Вольфсбург: Грабара — Баку, Борно, Вавро, Кулєракіс — Томаш (Фішер, 73), Арнольд, Вранкс (Озджан, 79), Камінські (Герхардт, 79) — Вінд, Амура (Меле, 90).

Попередження: Медич — Вінд, Амура.

Насамкінець Вердер на своєму полі мінімально поступився Фрайбургу з рахунком 0:1, а єдиний гол забив Рітсу Доан на 75 хвилині.

Вердер — Фрайбург 0:1

Гол: Доан, 75.

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Фрідль, Юнг (Бюрке, 86) — Агу (Грюль, 79), Стаге (Топп, 86), Альверо (Біттенкурт, 57), Кьон (Деман, 79) — Вайзер, Шмід — Дукш.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Розенфельдер, 66), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 84) — Еггештайн, Остерхаге (Гелер, 84) — Доан, Дінкчі (Муслія, 66), Гріфо (Гефлер, 77) — Адаму.

Попередження: Малатіні — Еггештайн, Остерхаге.