Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

У матчі шостого туру німецької Бундесліги Майнц у гостях упевнено обіграв Санкт-Паулі з рахунком 3:0.

Гості відкрили рахунок у матчі вже на п'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Джонатан Буркардт, а через 11 хвилин перевагу команди подвоїв Арміндо Зіб.

У другому таймі остаточну крапку у матчі поставив той самий Буркардт, який оформив дубль.

Після шести турів Майнц набрав вісім очок і піднявся на десяте місце в Бундеслізі, а у Санкт-Паулі чотири бали та 15 рядок.

Санкт-Паулі — Майнц 0:3

Голи: Буркардт, 5, 62, Зіб, 16.

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас, Ірвін, Вагнер (Гілявогі, 63), Треу (Рітцка, 83) — Афолаян (Сінані, 65), Еггештайн (Банкс, 83), Саад (Альберс, 90).

Майнц: Центнер — Кор, Єнц, Ляйтш — Касі, Сано, Амірі (Сок Хон, 83), Мвене — Зіб (Небель, 65), Сон — Буркардт (Вайпер, 90).

Попередження: Зіб, Кор.