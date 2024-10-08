Німеччина

Іспанський вінгер провів за мюнхенців усього 171 хвилину в семи матчах.

Крайній нападник мюнхенської Баварії Браян Сарагоса влітку цього року перейшов до Осасуни на правах оренди, оскільки в німецькому гранді він не отримував вдосталь ігрового часу після свого трансферу з Гранади за 13 мільйонів євро.

23-річний іспанець заявив, що не шкодує про свій вибір на користь "червоних" взимку 2024 року.

"Я зовсім не шкодую, що перейшов у Баварію. Два роки тому я грав у другому дивізіоні, а потім мюнхенська Баварія підписала мене після цього, тому це щось неймовірне для будь-якого гравця в такій ситуації. Усі хочуть там грати", — заявив Сарагоса для La Jugada de Granada.

У цьому сезоні Браян Сарагоса провів за Осасуну 9 матчів у Ла Лізі, в яких він забив один гол та віддав три асисти.