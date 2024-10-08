Німеччина

Камерунський форвард наразі перебуває в статусі вільного агента

Колишній нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не збирається завершувати професійну кар'єру футболіста після того, як його контракт із "червоними" підійшов до свого завершення влітку цього року.

35-річний камерунець продовжує перебувати у статусі вільного агента, і, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, гравець вже встиг відхилити пропозиції з Бразилії та Дубая.

За інформацією джерела, зараз Шупо-Мотінг чекає для себе "слушної пропозиції" та продовжує підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку.

У минулому сезоні на рахунку ексфорварда Баварії було 940 хвилин у 34 проведений матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.