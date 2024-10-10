Німеччина

У країні тривають бурхливі обговорення останніх новин.

Напередодні концерн Ред Булл оголосив про підписання контракту з відомим німецьким фахівцем Юргеном Клоппом, який від початку 2025 року працюватиме на посаді глобального керівника футболу.

Однак щодо цього призначення досвідченого 57-річного головного тренера навіть у самій Німеччині наразі не дійшли одностайної згоди.

Зокрема, відоме видання Der Spiegel залишило наступний допис у онлайн версії проєкту:

"Він зайшов настільки далеко, що представив себе в Ліверпулі як "звичайного" на противагу "Особливому", Жозе Моурінью, чим свого часу викликав захоплену реакцію.

А тепер багатьом здається, що все це не має жодного сенсу, оскільки він засвоїв звичайні механізми цієї індустрії: гроші вирішують усе.

І це новина, яка викликала занепокоєння серед більшості вболівальників, коли вони почули про неї".

Не менш відомий журнал 11Freunde висловився наступним чином:

"Купівлею Юргена Клоппа концерн Ред Булл хоче створити вкрай необхідне для них очищення іміджу. Натомість, скоріше за все, відбувається протилежне: репутація Клоппа, імовірно, буде безповоротно зіпсована цією угодою".

Осторонь не залишився й ресурс t-online:

"Підписання угоди поміж Клоппом та Ред Булл руйнує фасад бездоганної людини і торпедує все, що, за словами вболівальників, він відстоює. У їхніх очах Клопп, очевидно, укладає угоду з дияволом".

Відомий журналіст Вільям Лейг також прокоментував цю новину:

"Юрген Клопп зараз вступає в цю бездушну машину, керовану суто економічними інтересами під виглядом спорту. Той факт, що він щиро стурбований розвитком футболу і тренерських талантів, як він стверджує в заяві клубу, здається майстерним виправданням для кроку, який навряд чи можна зрозуміти.

Таланти існують не лише в Ред Булл. Він так само міг би знаходити їх і в інших клубах", — заявив представник ЗМІ.

Утім, були й протилежні думки — журнал Stern закликав сприйняти перехід Клоппа до Ред Булл "реалістично", а "футбольним романтикам" порадив "знову стати реальними".

Derwesten, який висвітлює життя дортмундської Боруссії, одного з колишніх клубів Клоппа, називав трансфер "успішним для всіх", а Bild обмежився лише вказанням на розбіжності серед вболівальників.