Дортмунд скористався пунктом в угоді з Манчестер Сіті.
Ян Коуту, ФК Боруссія Д
10 жовтня 2024, 19:22
Фланговий захисник Манчестер Сіті Ян Коуту став повноцінним гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "джмелів" ухвалило рішення викупити 22-річного бразильця, який був орендований у "містян" минулого літа.
Зазначається, що сума викупу футболіста склала близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Нинішнього сезону Коуту провів сім матчів, у яких віддав одну результативну передачу.