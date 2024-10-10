Німеччина

Дортмунд скористався пунктом в угоді з Манчестер Сіті.

Фланговий захисник Манчестер Сіті Ян Коуту став повноцінним гравцем дортмундської Боруссії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" ухвалило рішення викупити 22-річного бразильця, який був орендований у "містян" минулого літа.

Зазначається, що сума викупу футболіста склала близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нинішнього сезону Коуту провів сім матчів, у яких віддав одну результативну передачу.