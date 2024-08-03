Німеччина

Бразилець поповнив склад "джмелів".

Правий захисник Манчестер Сіті Ян Коуту на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25 з можливістю подальшого викупу 22-річного бразильця.

У дортмундській команді Коуту буде виступати під 2-м номером.

"Для мене це мрія, що збулася. Боруссія Дортмунд — особливий клуб. Кожна дитина в Бразилії знає велич цього клубу, знає вболівальників і зачарований "жовтою стіною" (південна фанатська трибуна на Зігналь Ідуна Парк — ред.). Мені не терпиться вперше вдягнути футболку Боруссії і побачити силу та емоції, досвід гри на цьому чудовому стадіоні", — заявив Коуту після підписання угоди.

Минулого сезону Ян Коуту виступав на правах оренди у складі сенсаційної Жирони, відігравши за каталонський клуб 39 матчів, відзначившись двома голами та десятьма результативними передачами.