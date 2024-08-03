Бразилець поповнив склад "джмелів".
Коуту, bvd.de
03 серпня 2024, 13:42
Правий захисник Манчестер Сіті Ян Коуту на правах оренди приєднався до дортмундської Боруссії. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".
Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25 з можливістю подальшого викупу 22-річного бразильця.
У дортмундській команді Коуту буде виступати під 2-м номером.
"Для мене це мрія, що збулася. Боруссія Дортмунд — особливий клуб. Кожна дитина в Бразилії знає велич цього клубу, знає вболівальників і зачарований "жовтою стіною" (південна фанатська трибуна на Зігналь Ідуна Парк — ред.). Мені не терпиться вперше вдягнути футболку Боруссії і побачити силу та емоції, досвід гри на цьому чудовому стадіоні", — заявив Коуту після підписання угоди.
Минулого сезону Ян Коуту виступав на правах оренди у складі сенсаційної Жирони, відігравши за каталонський клуб 39 матчів, відзначившись двома голами та десятьма результативними передачами.