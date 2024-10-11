Німеччина

Поточна угода німецького універсала з мюнхенцями спливає влітку 2025 року.

Універсальний півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх вирішив пов'язати своє майбутнє з поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 29-річний німець близький до підписання нового контракту з "червоними", оскільки його поточна угода спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні Кімміх провів за Баварію дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома результативними передачами.

Раніше Йосуа Кімміх й особисто заявляв, що готовий обговорити з мюнхенцями продовження поточного контракту.