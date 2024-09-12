Німеччина

Переговори щодо нової угоди можуть виявитися досить довгими.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала може отримати новий контракт від мюнхенського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони лише розпочали переговорний процес щодо нової угоди, тому він може затягтися на деякий час.

Також наголошується, що керівництво клубу хоче вирішити питання з новим контрактом, згідно з яким у 21-річного німця підвищиться зарплата та сума бонусів до літа 2025 року.

Діючий контракт Мусіали розрахований до літа 2026 і раніше Джамал заявляв, що хоче спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі.