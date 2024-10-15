Німеччина

Очікується, що переговори щодо нової угоди з німцем стартують у листопаді.

Баварія в листопаді цього року може розпочати переговори з голкіпером Свеном Ульрайхом стосовно нового контракту, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Майбутнє 36-річного німця в Мюнхені залежить від оновлення угоди з Мануелем Ноєром і відходу Даніеля Переца в оренду. Якщо перший продовжить свій контракт, то тимчасова зміна клубної прописки другим буде дуже ймовірною.

Що стосується Ульрайха, то його чинну угоду з Баварією розраховано до кінця червня 2025 року. Очікується, що Свену запропонують залишитися в клубі до завершення сезону-2025/26.

У поточній кампанії голкіпер узяв участь у двох матчах у всіх турнірах, пропустивши два голи та раз зберігши свої ворота "сухими".