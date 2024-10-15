Очікується, що переговори щодо нової угоди з німцем стартують у листопаді.
Свен Ульрайх, Getty Images
15 жовтня 2024, 18:29
Баварія в листопаді цього року може розпочати переговори з голкіпером Свеном Ульрайхом стосовно нового контракту, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Майбутнє 36-річного німця в Мюнхені залежить від оновлення угоди з Мануелем Ноєром і відходу Даніеля Переца в оренду. Якщо перший продовжить свій контракт, то тимчасова зміна клубної прописки другим буде дуже ймовірною.
Що стосується Ульрайха, то його чинну угоду з Баварією розраховано до кінця червня 2025 року. Очікується, що Свену запропонують залишитися в клубі до завершення сезону-2025/26.
У поточній кампанії голкіпер узяв участь у двох матчах у всіх турнірах, пропустивши два голи та раз зберігши свої ворота "сухими".