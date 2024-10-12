Чинний контракт німця розрахований до літа 2025 року.
Мануель Ноєр, Getty Images
12 жовтня 2024, 20:45
Мюнхенська Баварія хоче продовжити контракт зі своїм основним воротарем Мануелем Ноєром. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, керівництво мюнхенців повністю довіряє 38-річному німцеві місце у воротах, незважаючи на часті травми останнім часом.
Чинний контракт Ноєра розрахований до літа 2025 року, але Баварія вже запропонувала воротареві нову угоду до кінця сезону-2025/26.
Також наголошується, що Баварія не цікавиться воротарем Ліверпуля Алісоном, як заявляли раніше деякі ЗМІ.
Нинішнього сезону Ноєр провів вісім матчів, з яких три на нуль при восьми пропущених м'ячах.