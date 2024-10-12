Німеччина

Чинний контракт німця розрахований до літа 2025 року.

Мюнхенська Баварія хоче продовжити контракт зі своїм основним воротарем Мануелем Ноєром. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенців повністю довіряє 38-річному німцеві місце у воротах, незважаючи на часті травми останнім часом.

Чинний контракт Ноєра розрахований до літа 2025 року, але Баварія вже запропонувала воротареві нову угоду до кінця сезону-2025/26.

Також наголошується, що Баварія не цікавиться воротарем Ліверпуля Алісоном, як заявляли раніше деякі ЗМІ.

Нинішнього сезону Ноєр провів вісім матчів, з яких три на нуль при восьми пропущених м'ячах.