Мюнхенська Баварія хоче продовжити контракт зі своїм основним воротарем Мануелем Ноєром. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенців повністю довіряє 38-річному німцеві місце у воротах, незважаючи на часті травми останнім часом.

Чинний контракт Ноєра розрахований до літа 2025 року, але Баварія вже запропонувала воротареві нову угоду до кінця сезону-2025/26.

Також наголошується, що Баварія не цікавиться воротарем Ліверпуля Алісоном, як заявляли раніше деякі ЗМІ.

Нинішнього сезону Ноєр провів вісім матчів, з яких три на нуль при восьми пропущених м'ячах.