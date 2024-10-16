Німеччина

Німецький хавбек демонструє прогрес у відновленні напередодні матчу зі Штутгартом.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія прийматиме на власному полі Штутгарт.

Як повідомляє Bild, у цьому протистоянні може взяти участь атакуючий півзахисник баварців Джамал Мусіала, який пропустив цю міжнародну паузу через проблеми зі стегном.

За інформацією джерела, 21-річний німець демонструє прогрес у відновленні під час тренувань, хоча поки що він не працював із м'ячем.

Матч Баварія — Штутгарт відбудеться у суботу, 19 жовтня, о 19:30 за київським часом.