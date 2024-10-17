Нагороду забрав представник Айнтрахта.
Омар Мармуш, Getty Images
17 жовтня 2024, 18:35
Найкращим футболістом вересня в Бундеслізі визнано Омара Мармуша.
Нападник Айнтрахта минулого місяця забив п'ять голів у трьох матчах чемпіонату, а також відзначився двома результативними передачами. 25-річний єгиптянин лідирує в списку бомбардирів турніру з 8 м'ячами в 6 іграх.
У голосуванні Мармуш випередив Гаррі Кейна (Баварія), Флоріана Вірца (Баєр), Максиміліана Міттельштедта (Штутгарт), Майкла Олісе (Баварія) і Вінченцо Гріфо (Фрайбург).
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавиться лідером Айнтрахта Мармушем.