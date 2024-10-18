Футболіст виступав за молодіжну та юнацькі збірні Німеччини.
Мітчелл Вайзер, Getty Images
18 жовтня 2024, 11:21
Захисник Вердера Мітчелл Вайзер має намір виступати у складі збірної Алжиру. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
30-річний футболіст виступав за юнацькі та молодіжні збірні Німеччини, але в основну Бундестім виклику так і не дочекався.
Також зазначається, що ФІФА вже затвердила зміну громадянства для Мітчелла, оскільки його дідусь алжирець.
Таким чином, Вайзер може приєднатися до збірної у листопаді на матчах відбору Кубка африканських націй проти Екваторіальної Гвінеї та Ліберії.
Цього сезону Вайзер провів сім матчів, у яких віддав три результативні передачі.