Німеччина

Футболіст виступав за молодіжну та юнацькі збірні Німеччини.

Захисник Вердера Мітчелл Вайзер має намір виступати у складі збірної Алжиру. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

30-річний футболіст виступав за юнацькі та молодіжні збірні Німеччини, але в основну Бундестім виклику так і не дочекався.

Також зазначається, що ФІФА вже затвердила зміну громадянства для Мітчелла, оскільки його дідусь алжирець.

Таким чином, Вайзер може приєднатися до збірної у листопаді на матчах відбору Кубка африканських націй проти Екваторіальної Гвінеї та Ліберії.

Цього сезону Вайзер провів сім матчів, у яких віддав три результативні передачі.