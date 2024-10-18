Німеччина

"Фармацевти" не хочуть посилювати конкурента в боротьбі за чемпіонство.

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Вірц є головною трансферною ціллю Баварії на літо 2025 року, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Член правління мюнхенського клубу Макс Еберль уже провів перші переговори щодо переходу 21-річного німця. Баварія готова витратити на цей трансфер величезну суму, однак Баєр налаштований заблокувати трансфер.

Із точки зору леверкузенців, найбільший інтерес до Вірца зараз виявляє Манчестер Сіті. Якщо Флоріан вирішить піти, "фармацевти" точно хочуть зробити його своїм рекордним продажем.

За даними transfermarkt, зараз таким є трансфер нападника Кая Гаверца, за якого у вересні 2020 року Челсі віддав 80 мільйонів євро.

Якщо Вірц захоче піти з Леверкузена вже наступного літа, то продадуть його, ймовірніше за все, саме за кордон, а не Баварії. В АПЛ Флоріаном також цікавляться Арсенал, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.

Мадридський Реал теж є учасником боротьби за гравця, але в Баєрі наразі вважають нереальним перехід півзахисника туди влітку 2025 року.

Ідеальний сценарій для Баєра — переконати півзахисника оновити свою угоду з клубом. Його нинішній контракт розраховано до кінця червня 2027 року.

На рахунку Вірца шість голів та один асист у десяти матчах у всіх турнірах цього сезону.