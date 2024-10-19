Німеччина

Відбулися матчі сьомого туру німецької Бундесліги.

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися чергові матчі сьомого туру німецької Бундесліги.

У першому матчі леверкузенський Баєр обіграв Айнтрахт із рахунком 2:1. На гол Мармуша у виконанні гостей команда Хабі Алонсо відповіла влучним ударом Андріха. Після цього на 72 хвилині забив Боніфейс, який на дев'ятій хвилині не реалізував пенальті.

Баєр Леверкузен — Айнтрахт Франкфурт 2:1

Голи: Андріх, 25, Боніфейс, 72 - Мармуш, 16 (пен).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Інкап'є, Та, Та — Фрімпонг (Шик, 80), Джака, Андріх, Грімальдо — Адлі (Гарсія, 64), Тер'є (Вірц, 64) — Боніфейс (Телла, 80).

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Тута (Скірі, 79), Кох, Теат — Діна-Ебімбе (Шаїбі, 70), Гетце (Баоя, 71), Ларссон (Дауд, 79), Нкунку (Узун, 82) — Екітіке, Мармуш.

Попередження: Грімальдо, Інкап'є — Тута.

У другій зустрічі менхенгладбахська Боруссія обіграла Гайденгайм із рахунком 3:2. Перемогу Гладбаху забезпечили голи у виконанні Ітакури, Кляйндінста, який оформив дубль, забивши другий м'яч із пенальті. У гостей забивали Шинза та Пірінгер, який реалізував пенальті.

Боруссія Менхенгладбах — Гайденгайм 3:2

Голи: Ітакура, 22, Кляйндінст, 62, 75 (пен) - Шинза, 12, Пірінгер, 80 (пен)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, (К'яродія, 89), Фрідріх, Ітакура, Лайнер — Вайгль, Райц (Зандер, 85) — Хак (Штогер, 81), Плеа (Нойгаус, 90), Хонорат (Чвнчара, 81) — Кляйндінст.

Гайденгайм: Мюллер — Форенбах, Гімбер (Кербер, 81), Майнка, Буш (Шиммер, 81) — Шопнер, Мелоні — Шинза (Гонзак, 67), Ваннер (Кауфманн, 67), Бек (Конте, 59) — Пірінгер.

Попередження: Хак, Кляйндінст, Вайгль — Шопнер, Гімбер, Кербер.

Попередження: Хак, Кляйндінст, Вайгль — Шопнер, Гімбер, Кербер.У третьому поєдинку Гоффенгайм на своєму полі здобув перемогу над Бохумом із рахунком 3:1. Авторами голів у складі переможців стали Крамарич, Бультер та Табаковіч. У Бохума відзначився Гамбоа. При цьому на 88 хвилині Дашнер міг зрівняти цифри на табло, але не зміг реалізувати пенальті.

Гоффенгайм — Бохум 3:1

Голи: Крамарич, 11, Бюльтер, 65, Табакович, 90+4 - Гамбоа, 76.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Штах, Чавес (Дрекслер, 80) — Жандре, Бішоф, Грілліч (Тохумку, 72), Прасс (Брун Ларсен, 72) — Крамарич (Самассеку, 90) — Гложек (Табакович, 80), Бюльтер.

Бохум: Древес — Пасслак (Гамбоа, 66), Машович, Ордец, Віттек — Панневіг (Дашнер, 46), Лосіла, Мійосі (Сіссоко, 46) — де Віт (Квартенг, 46) — Брошинські (Холтманн, 78), Хофманн.

Попередження: Бюльтер — Машович.

Лейпциг у гостях обіграв Майнц з рахунком 2:0 завдяки результативним ударам Сімонса та Орбана у першому таймі.

Майнц — РБ Лейпциг 0:2

Голи: Сімонс, 20, Орбан, 37

Майнц: Центнер — Касі (Відмер, 87), Єнц, Ляйтш (Відович, 87) — да Кошта, Сано, Амірі, Мвене — Зіб (Небель, 59), Сон (Вайпер, 74) — Буркгардт

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Клостерманн, Орбан, Люкеба — Нуса (Ельмас, 73), Вермерен (Генріхс, 73), Айдара (Кампль, 56), Сімонс — Опенда (Поульсен, 84), Шешко (Баумгартнер, 73)

Попередження: Небель — Айдара, Вермерен, Ельмас.

Насамкінець Фрайбург розібрався з Аугсбургом з рахунком 3:1. Перемогу господарям поля принесли голи Гріфо, Лінгарта та Гантера. У гостей єдиний м'яч забив Тіц.

Фрайбург - Аугсбург 3:1

Голи: Гріфо, 34, Лінгарт, 37, Гюнтер, 45+1 - Тіц, 65.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 87) — Доан (Гефлер, 76), Дінкчі (Муслія, 65), Еггештайн, Остерхаге, Гріфо (Розенфельдер, 76) — Адаму (Грегорич, 65).

Аугсбург: Лабрович — Бауер, Гоувелееув, Матсіма — Вольф (Клод-Моріс, 46), Якич (Кудоссу, 46), Яннуліс — Оньєка (Муньє, 85), Реджбечай (Комур, 78) — Тіц, Ессенде (Маєр, 56).

Попередження: Лінгарт — Комур.