Німеччина

Німець отримав неприємну травму.

Півзахисник мюнхенської Баварії Александар Павлович отримав перелом ключиці в матчі 7-го туру німецької Бундесліги зі Штутгартом (4:0). Про це повідомляє Bild.

20-річний німець залишив поле на 8-й хвилині матчу через невдале приземлення після контакту з півзахисником "швабів" Фабіаном Рідером.

"Схоже, що це перелом ключиці. Це дуже серйозно для Александара", — сказав спортивний директор Баварії Макс Еберль.

У мюнхенському клубі вважають, що для відновлення Павловичу знадобиться до шести тижнів, що унеможливлює його участь у матчі Ліги чемпіонів з Барселоною.