Німеччина

У клубі розраховують на молодого французького гравця.

РБ Лейпциг продовжив контракт із центральним захисником Кастелло Люкеба, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Нову угоду з 21-річним французом розраховано до кінця червня 2029 року. Нещодавно він зіграв свій 50-й матч за "биків".

У поточному сезоні Люкеба взяв участь у дев'яти поєдинках у всіх турнірах. Захист колективу Марко Розе зараз є найкращим у Бундеслізі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, РБ Лейпциг прийматиме Ліверпуль у рамках Ліги чемпіонів. Ознайомитися з анонсом зустрічі можна за посиланням.