У клубі розраховують на молодого французького гравця.
Кастелло Люкеба, фото РБ Лейпциг
23 жовтня 2024, 18:21
РБ Лейпциг продовжив контракт із центральним захисником Кастелло Люкеба, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.
Нову угоду з 21-річним французом розраховано до кінця червня 2029 року. Нещодавно він зіграв свій 50-й матч за "биків".
У поточному сезоні Люкеба взяв участь у дев'яти поєдинках у всіх турнірах. Захист колективу Марко Розе зараз є найкращим у Бундеслізі.
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, РБ Лейпциг прийматиме Ліверпуль у рамках Ліги чемпіонів. Ознайомитися з анонсом зустрічі можна за посиланням.