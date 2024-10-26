Завершилися матчі чемпіонату Німеччини.
У восьмому турі німецької Бундесліги відбулися низка поєдинків у слоті 16:30.
Боруссія Дортмунд на виїзді поступилася Аугсбургу.
Аугсбург — Боруссія Дортмунд 2:1
Голи: Клод-Моріс, 25, 50 - Мален, 4
Аугсбург: Лабрович — Матсіма (Бауер, 82), Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Кудоссу, 74), Якич, Оньєка (Маєр, 82), Яннуліс — Клод-Моріс (Кабадаї, 82), Реджбечай — Тіц (Ессенде, 75)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Кабар, 68), Антон (Гросс, 46), Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер (Джан, 46), Нмеча (Баєр, 63) — Мален (Кемпбелл, 88), Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі
Попередження: Яннуліс, Тіц, Гоувелееув — Кабар, Бенсебаїні.
Вилучення: Кабар, 90+9.
Лейцпіг на своєму полі впорався з Фрайбургом.
РБ Лейпциг — Фрайбург 3:1
Голи: Орбан, 47, Гертрейда, 58, Опенда, 79 - Доан, 15
РБ Лейпциг: Гулачі (Вандевордт, 46) — Гертрейда (Бітшиабу, 80), Орбан, Люкеба (Клостерманн, 80), Генріхс — Нуса, Айдара (Вермерен, 65), Кампль, Баумгартнер — Шешко (Сілва, 65), Опенда
Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Сідія, 68), Розенфельдер, Лінгарт, Гюнтер (Гінтер, 87) — Остерхаге, Гефлер — Доан, Дінкчі (Гелер, 87), Гріфо (Муслія, 68) — Адаму (Грегорич, 68)
Попередження: Гертрейда, Опенда, Вермерен — Адаму, Лінгарт.
Штутгарт обіграв Гольштайн у матчі з двома вилученнями.
Штутгарт - Гольштайн Кіль 2:1
Голи: Ундав, 19, Туре, 61 - Гігович, 84
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс, Шабо, Міттельштедт — Рідер (Фюріх, 62), Мійо (Руо, 70), Штіллер, Левелінг (Гендрікс, 87) — Туре (Демірович, 62), Ундав (Каразор, 70)
Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Еррас, Гешвілл (Харрес, 80) — Беккер, Кнудсен, Порат — Шульц (Матіно, 70), Гігович — Піхлер (Скрібскі, 46), Арп
Попередження: Вагноман, Шабо — Шульц, Ремберг, Гігович, Гешвілл, Арп
Вилучення: Шабо, 66Шабо, 66 — Арп, 88.
Санкт-Паулі та Вольфсбург переможця не виявили.
Санкт-Паулі — Вольфсбург 0:0
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас, Ірвін, Буахалфа (Вагнер, 88), Треу — Сінані (Афолаян, 67), Еггештайн (Банкс, 82), Гілавогі
Вольфсбург: Грабара — Фішер (Камінські, 67), Вавро, Кулєракіс, Меле — Баку, Озджан, Герхардт, Томаш — Вінн (Маєр, 79), Амура (Беренс, 89)
Попередження: Камінські, Меле, Маєр.