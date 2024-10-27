Бельгієць дав свій коментар після матчу.
Венсан Компані, getty images
27 жовтня 2024, 19:54
Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про перемогу над Бохумом.Мюнхенська команда виграла матч 8-го туру Бундесліги з рахунком 5:0.
"Ми поставилися до цієї гри дуже серйозно. Ми програли тут двічі за останні три роки, тож жодної недооцінки суперника не було. Ми втратили хороший момент у першому таймі, але мені сподобалося, що ми зберігали спокій.
Бохум був готовий, високо пресингував і йшов у єдиноборства. Вони допустили кілька фолів, але як колишній захисник я можу це оцінити.
Ми виконували свою роботу з першої до останньої хвилини. Я задоволений результатом і голами. Ми просто хочемо продовжувати в тому ж дусі", — сказав Компані.
Раніше повідомлялося, що Баварія встановила власний антирекорд в Лізі чемпіонів.