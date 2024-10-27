Німеччина

Бельгієць дав свій коментар після матчу.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про перемогу над Бохумом.Мюнхенська команда виграла матч 8-го туру Бундесліги з рахунком 5:0.

"Ми поставилися до цієї гри дуже серйозно. Ми програли тут двічі за останні три роки, тож жодної недооцінки суперника не було. Ми втратили хороший момент у першому таймі, але мені сподобалося, що ми зберігали спокій.

Бохум був готовий, високо пресингував і йшов у єдиноборства. Вони допустили кілька фолів, але як колишній захисник я можу це оцінити.

Ми виконували свою роботу з першої до останньої хвилини. Я задоволений результатом і голами. Ми просто хочемо продовжувати в тому ж дусі", — сказав Компані.

Раніше повідомлялося, що Баварія встановила власний антирекорд в Лізі чемпіонів.