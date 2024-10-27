Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гайденгайм - Гоффенгайм, Getty Images
27 жовтня 2024, 22:27
У рамках восьмого туру німецької Бундесліги Гайденгайм приймав Гоффенгайм.
Команди не зуміли відкрити рахунок голам і поєдинок завершився нічиєю — 0:0.
Гайденгайм — Гоффенгайм 0:0
Гайденгайм: Мюллер, Ференбах, Гімбер, Майнка, Траоре, Шеппнер, Мелоуні, Дорш (Конте, 70), Сієнза, Ваннер (Бек, 84), Пірінгер (Бройніг, 70).
Гоффенгайм: Бауманн, Нсокі (Чавес, 84), Акпогума, Штах, Крамарич, Прасс, Жандре (Кадержабек, 58), Грілліч (Тохумджу, 58), Бісхоф (Самассеку, 84), Бюльтер (Беріша, 67), Гложек.
Предупредження: Пірінгер (32), Штах (33), Бериша (90).