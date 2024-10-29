Німеччина

Сенсацій перший ігровий день 1/16 фіналу турніру не подарував.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини-2024/25 у вівторок, 29 жовтня, уже завершилися сім матчів.

Аугсбург на власному полі спокійно розібрався з Шальке, двічі уразивши ворота гостей наприкінці поєдинку.

Аугсбург — Шальке 3:0

Голи: Клод-Моріс, 26, А. Маєр, 87, Ессенде, 90

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, К. Шлоттербек — Вольф (Кудоссу, 80), Ф. Оньєка (А. Маєр, 58), Якич, Яннуліс — Реджбечай (Кемюр, 73), Клод-Моріс (Ессенде, 58) — Тіц (Муньє, 80)

З ідентичним рахунком за допомогою двох швидких голів Патріка Шика Баєр розібрався з Ельферсбергом.

Баєр — Ельферсберг 3:0

Голи: Шик, 2, 9, Гарсія, 36

Баєр: Коварж — Мукіеле, Та, Тапсоба, Артур (Ф. Оньєка, 87) — Паласіос, Джака (Вірц, 69), Гарсія — Телла (Грміальдо, 69), Шик (Боніфейс, 79), Гофманн (Андріх, 79)

Дубль Юссуфа Поульсена допоміг РБ Лейпциг здолати Санкт-Паулі на Ред Булл Арені.

РБ Лейпциг — Санкт-Паулі 4:2

Голи: Поульсен, 12, 30, Баумгартнер, 17, Нуса, 80 — Гілавогі, 28, Сміт, 58

РБ Лейпциг: Вандевордт — Клостерманн, Орбан, Бітшиабу (Айдара, 70) — Гертрейда, Кампль (Гебель, 90+2), Баумгартнер (Люкеба, 69), Вермерен (Нуса, 70), Генріхс — Поульсен, Сілва (Ельмас, 76)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас (Ріцка, 87), Ірвін, Вагнер (Бухальфа, 81), Трой — Афолаян (Сінані, 80), Еггештайн (Альберс, 87), Гілавогі (Альстранд, 90+2)

Попередження: Саліакас

Кельн на власному полі вибив із турніру Гольштайн. Дубль ближче до завершення зустрічі оформив Лука Вальдмішт.

Кельн — Гольштайн 3:0

Голи: Лемперле, 8, Вальдшмідт, 84, 90+7

Гольштайн: Вайнер — Івезич, Еррас (Розенбом, 46), Гешвіль — Бекер (Пухач, 71), Шульц (Кнудсен, 61), Скшибскі (Арп, 60), Гігович, Порат (Піхлер, 84) — Мачіно, Гаррес

Кайзерслаутерн, який є фіналістом Кубка Німеччини-2023/24, зазнав виїзної поразки від Штутгарта.

Штутгарт — Кайзерслаутерн 2:1

Голи: Вольтемаде, 14, Фюріх, 76 — Томяк, 43 (пен.)

Штутгарт: Бредлов — Штенцель (Вагноман, 87), Руо, Чейс, Гендрікс — Каразор, Креціг (Штіллер, 59) — Рідер (Мійо, 76), Вольтемаде (Ундав, 59), Фюріх (Левелінг, 76) — Демірович

Інші результати :

Кікерс Оффенбах — Карлсруе 0:2

Голи: Зівзівадзе, 62, Байфус, 72

Ян Регенсбург — Гройтер Фюрт 1:0

Гол: Булич, 59

Вилучення: Булич, 63

Вольфсбург — Боруссія (Дортмунд) 0:0*

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Куліеракіс, Меле — Баку (Я. Камінські, 80), Дардаї (Герхардт, 80), Арнольд, Л. Маєр (Озджан, 90) — Віммер (Томаш, 70), Амура (Вінн, 80)

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Гросс, Джан, Н. Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча, Брандт — Мален (Кемпбелл, 77), Беєр, Байно-Гіттенс (Забітцер, 99) — Гірассі

Попередження: Арнольд — Нмеча, Байно-Гіттенс

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