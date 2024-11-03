Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фрайбург - Майнц, Getty Images
03 листопада 2024, 18:28
У рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги між собою зустрічалися Фрайбург і Майнц.
Команди голів не забивали, а поєдинок завершився нічиєю — 0:0.
Фрайбург — Майнц 0:0
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт (Розенфельдер, 66), Гюнтер — Еггештайн (Вайсгаупт, 66), Остерхаге — Доан (Сідія, 88), Дінкчі, Гріфо (Гефлер, 66) — Адаму (Грегорич, 72)
Майнц: Центнер — Кор, Белль, Ляйтш — Касі (Відмер, 90), Сано, Амірі (Сок Хон, 74), Мвене — Небель (Ферачніг, 90), Сон — Буркардт (Зіб, 46)
Попередження: Сідія — Сон, Белль.