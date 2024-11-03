Німеччина

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У дев'ятому турі Бундесліги Боруссія Менхенгладбах приймала Вердер на "Боруссія-Парк".

Вже в першому таймі господарі закрили питання щодо переможця зустрічі. Плеа та Онора забили до перерви, також автоголом відзначився Фрідль. Пісял перерви Штегер довів рахунок до розгромного. І лише наприкінці зустрічі Торр забив гол престижу — 4:1.

Після 9 зіграних матчів Боруссія дев'ята, Вердер відстає на очко та розташувався на десятому місці.

Боруссія Менхенгладбах — Вердер 4:1

Голи: Плеа, 11, Онора, 45, Штогер, 67, - Топп, 76 Фрідль (аг), 12

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ітакура, Фрідріх, Ульріх (К'яродія, 77) — Райтц, Вайгль — Онора (Нгуму Мінполе, 77), Плеа (Штогер, 63), Хак (Нойгаус, 71) — Кляйндінст (Чванчара, 71)

Вердер: Цеттерер — Малатіні (Велькович, 46), Фрідль, Піпер (Юнг, 46) — Вайзер, Біттенкурт (Бюрке, 81), Лінен, Агу (Кьон, 46) — Нжинмах (Топп, 68), Шмід — Дукш

Попередження: Ітакура — Агу, Вайзер, Лінен

Вилучення: Вайзер, 82