Відбулося жеребкування 1/8 фіналу плей-оф Кубка Німеччини. Уже на ранній стадії відбудеться матч між мюнхенською Баварією і леверкузенським Баєром. 

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини

Баварія — Баєр
Вердер — Дармштадт 
РБ Лейпциг — Айнтрахт
Карлсруе — Аугсбург
Армінія — Фрайбург
Ян Регенсбург — Штутгарт
Кельн — Герта
Вольфсбург — Хоффенхайм. 

Матчі відбудуться 3 грудня. Про точний час початку поєдинків буде оголошено пізніше.  

Нагадаємо, що чинним володарем титулу є леверкузенський Баєр, який у фіналі обіграв Кайзерслаутерн (1:0).