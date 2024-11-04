Німеччина

Стали відомі всі пари 1/8 турніру.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу плей-оф Кубка Німеччини. Уже на ранній стадії відбудеться матч між мюнхенською Баварією і леверкузенським Баєром.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини:

Баварія — Баєр

Вердер — Дармштадт

РБ Лейпциг — Айнтрахт

Карлсруе — Аугсбург

Армінія — Фрайбург

Ян Регенсбург — Штутгарт

Кельн — Герта

Вольфсбург — Хоффенхайм.

Матчі відбудуться 3 грудня. Про точний час початку поєдинків буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що чинним володарем титулу є леверкузенський Баєр, який у фіналі обіграв Кайзерслаутерн (1:0).