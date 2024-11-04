Стали відомі всі пари 1/8 турніру.
Результати жеребкування, фото: Скриншот
04 листопада 2024, 00:12
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу плей-оф Кубка Німеччини. Уже на ранній стадії відбудеться матч між мюнхенською Баварією і леверкузенським Баєром.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини:
Баварія — Баєр
Вердер — Дармштадт
РБ Лейпциг — Айнтрахт
Карлсруе — Аугсбург
Армінія — Фрайбург
Ян Регенсбург — Штутгарт
Кельн — Герта
Вольфсбург — Хоффенхайм.
Матчі відбудуться 3 грудня. Про точний час початку поєдинків буде оголошено пізніше.
Нагадаємо, що чинним володарем титулу є леверкузенський Баєр, який у фіналі обіграв Кайзерслаутерн (1:0).