Німеччина

Нульова нічия на Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай у Берліні.

У рамках десятого туру німецької Бундесліги берлінський Уніон приймав на власному полі Фрайбург.

У гостей була хороша можливість відкрити рахунок у зустрічі на 21-ій хвилині, проте Вінченцо Гріфо не зміг реалізувати призначений пенальті.

У подальшому голів в цьому протистоянні ми так і не побачили, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Уніон Берлін — Фрайбург 0:0

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Тріммель, Кемляйн (Хаберер, 84), Хедіра, Сков (Керфельд, 78) — У Йон (Сібачо, 73), Вертессен (Скарке, 72) — Голлербах (Шафер, 72)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Розенфельдер, 77), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 77) — Доан, Дінкчі, Гріфо (Муслія, 90) — Адаму (Гелер, 77)

Попередження: Хедіра, Фогт