Німеччина

Відбулися чотири матчі чергового туру чемпіонату Німеччини.

У рамках другого ігрового дня десятого туру німецької Бундесліги-2024/25 завершилися чотири поєдинки.

Результативний удар Кодзі Мійосі наприкінці матчу проти Баєра приніс Бохуму один заліковий бал.

Бохум — Баєр 1:1

Голи: Мійосі, 89 — Шик, 18

Бохум: Древес — Пасслак (де Віт, 79), Ерман (Ордец, 90+3), Медич, Віттек — Сіссоко, Лосіла (Дашнер, 69) — Брошинські (Мійосі, 69), Беро, Холтманн (Гамбоа, 69) — Хофманн

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Гарсія, 87), Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн (Телла, 64), Вірц — Шик (Боніфейс, 78)

Попередження: Шик

Вердер завдяки голу Олівера Берка на останній хвилині основного часу впорався з Гольштайном.

Вердер — Гольштайн 2:1

Голи: Стаге, 36, Берк, 90 — Харрес, 48

Вердер: Цеттерер — Велькович, Фрідль (Штарк, 78), Юнг — Агу, Стаге (Біттенкурт, 46), Лінен, Кен (Деман, 88) — Нжинма (Топп, 66), Шмід — Дукш (Берк, 78)

Гольштайн: Вайнер — Івежич, Еррас, Гешвілл — Беккер, Гігович (Порат, 62), Кнудсен, Ремберг, Пухач (Матіно, 72) — Харрес (Арп, 85), Скрібскі (Холтбі, 72)

Попередження: Фрідль, Стаге, Лінен — Івежич, Кнудсен

Вилучення Емре Джана в першій половині поєдинку з Майнцем виявилося фатальним для дортмундської Боруссії.

Майнц — Боруссія (Дортмунд) 3:1

Голи: Лі, 36, Буркардт, 45+3, Небель, 54 — Гірассі, 40 (пен.)

Майнц: Центнер — Кор, Белль, Касі — да Кошта (Відмер, 80), Сано, Амірі, Мвене — Небель (Хон, 85), Лі (Зіб, 90) — Буркардт (Онісіво, 90)

Боруссія (Дортмунд): Маєр — Гросс, Джан, Шлоттербек, Р'єрсон (Кабар, 74) — Нмеча (Люрс, 59) — Баєр (Мален, 59), Забітцер, Брандт (Кемпбелл, 74), Байно-Гіттенс (Коуту, 59) — Гірассі

Попередження: Небель, Кор, Центнер — Шлоттербек

Вилучення: Джан, 27

Гол Джамала Мусіали у ворота Санкт-Паулі в першому таймі дозволив Баварії здобути чергові три очки.

Санкт-Паулі — Баварія 0:1

Гол: Мусіала, 22

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт (Дзвігала, 88), Метс — Саліакас, Ірвін, Буахалфа (Сінані, 89), Рітцка — Афолаян (Вагнер, 74), Еггештайн (Альберс, 80), Гілавогі

Баварія: Ноєр — Геррейру (Лаймер, 70), Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка (Палінья, 82) — Сане (Олісе, 82), Мусіала (Мюллер, 90), Коман (Гнабрі, 70) — Кейн

Попередження: Гілавогі, Саліакас — Кім, Лаймер

Зазначимо, що пізніше РБ Лейпциг прийматиме Боруссію (Менхенгладбах). Зустріч стартує о 19:30.