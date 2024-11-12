Німеччина

Причиною стали високі ціни на квитки.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар проведе номінально домашній матч проти мюнхенської Баварії на Фельтінс Арена у Гельзенкірхені, який заплановано на 10 грудня.

Як повідомляє німецьке видання Bild, ультрас Баварії закликали бойкотувати це протистояння та здати вболівальників "червоних" усі свої куплені квитки.

За інформацією джерела, причиною такого заклику стали високі ціни на квитки. Так, за стоячі місця потрібно заплатити 52 євро, тоді як за одне сидяче місце — щонайменше 105 євро. Зазначається, що на початку жовтня продаж квитків на матч Шахтар — Аталанта на стандартні місця стартували з ціни в 28 євро, а на стоячі місця — 23 євро.

Також стверджується, що 36 тисяч фанатів Баварії вже підтримали заклик до бойкоту цінової політики та скасували свої передні замовлення. Першочергово кількість замовлень квитків склада 55 тисяч, проте після заклику вона скоротилася до 19 тисяч.

Нагадаємо, раніше ультрас мюнхенської Баварії вже проводили акцію проти цінової політики на матч із Шахтарем, розгорнувши банер на матчі 10-го туру чемпіонату Німеччини проти Санкт-Паулі (1:0) з наступним написом:

"Стаття 45: Ціна не повинна перевищувати найменшу ціну, сплачену домашніми фанами в секторі відповідного стадіону. 4 матчі = 95 євро. Лише розумна ціна для виїзних фанів — 24 євро. Чому ми маємо платити 52 євро? Нах**, УЄФА! Чому Баварія підтримує шахрайство Шахтаря?"