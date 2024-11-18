Німеччина

Баварія хоче продовжити контракт зі своїм "діамантом".

Лідер Баварії Джамал Мусіала прокоментував ситуацію навколо його трудової угоди з мюнхенським клубом. Цитує німця RND.

"Наразі я зосереджений на іграх у національній команді та Баварії. Я знаю, що багато клубів стежать за ситуацією навколо мене, але я намагаюся чинити на себе якомога менше тиску.

Для мене важливо залишатися у формі та виступати на максимумі своїх можливостей. Коли настане спокійний період, я зможу подумати про майбутнє. Думаю, ми дізнаємося більше під час зимової перерви", — заявив Мусіала.

Чинний контракт гравця з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею п'ять мільйонів євро на рік.

Цього сезону Джамал Мусіала відіграв за Баварію 14 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мусіала погодив новий контракт з Баварією.