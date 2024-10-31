Німеччина

Зарплатня футболіста збільшиться з 3 до 10 млн євро.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала незабаром поставить свій підпис під новим контрактом із німецьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони погодили нову угоду для 21-річного німця, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Зазначається, що зарплатня футболіста збільшиться з 3 до 10 мільйонів євро. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Мусіала провів 11 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.