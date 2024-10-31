Зарплатня футболіста збільшиться з 3 до 10 млн євро.
Джамал Мусіала, Getty Images
31 жовтня 2024, 19:23
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала незабаром поставить свій підпис під новим контрактом із німецьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони погодили нову угоду для 21-річного німця, яка буде розрахована до літа 2029 року.
Зазначається, що зарплатня футболіста збільшиться з 3 до 10 мільйонів євро. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
У нинішньому сезоні Мусіала провів 11 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.