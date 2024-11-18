Німеччина

Сторони близькі до підписання угоди.

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала продовжить контракт із мюнхенським клубом до 2029 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, наразі обговорюється зарплата гравця за новим контрактом, яка буде становити близько 25 млн. євро на рік.

Відомо також і про те, що в угоду буде включено агентську комісію. Однак поки не зрозуміло, чи буде Баварія виплачувати гравцеві підписний бонус. Передбачається, що за чотири роки футболіст заробить 120 млн. євро з усіма додатковими бонусами.