Німеччина

Нову угоду від бременців отримав Енс Стаге.

Бременський Ведер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Єнсом Стаге.

Деталі нової угоди з 28-річним данцем не розголошуються.

"Грати з цим колективом за Вердер зараз дуже приємно. Ми постійно розвиваємося як команда з того часу, як я приїхав до Бремена. У нас є чіткий план, ми завжди прагнемо вдосконалюватися, і я хочу бути частиною цього", — заявив Стаге.

Нинішнього сезону Стаге провів вісім матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Після десяти турів Вердер набрав 15 очок і посідає восьме місце у німецькій Бундеслізі.