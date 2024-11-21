Німеччина

Всі задоволені роботою Нагі в "бундестім".

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може надовго залишитися на цій посаді.

За інформацією видання Bild, німецький футбольний союз хотів би продовжити співпрацю з 37-річним фахівцем після ЧС-2026.

Повідомляється, що сторони ведуть переговори про продовження договору ще на два роки, тобто до Євро-2028.

Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року, змінивши звільненого Гансі Фліка. На домашньому Євро-2024 "бундестім" поступилася збірній Іспанії у чвертьфіналі. За підсумками групового етапу Ліги націй Німеччина впевнено зайняла перше місце у групі 3 дивізіону А, не зазнавши жодної поразки.