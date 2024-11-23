Німеччина

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 22 листопада 2024 року.

У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія обіграла Аугсбург в домашньому регіональному протистоянні.

Цей матч пройшов у одні ворота, і набагато краще в плані атаки команда Венсана Компані зіграла в другому таймі, де Гаррі Кейн не залишив шансів суперникам хет-триком, тоді як до перерви глядачі так і не побачили голів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Аугсбург у рамках 11-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Баварія — Аугсбург 3:0

Голи: Кейн, 63 (пен), 90+2 (пен), 90+5

Баварія: Ноєр — Геррейру (Лаймер, 77), Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе (Сане, 76), Мусіала (Мюллер, 88), Коман (Гнабрі, 76) — Кейн

Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Кудоссу, 78), Оньєка, Яннуліс (Педерсен, 38) — Маєр (Комур, 68), Реджбечай — Клод-Моріс (Варгас, 79), Тіц (Ессенде, 69)

Попередження: Шлоттербек

Вилучення: Шлоттербек, 90+1