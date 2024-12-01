Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Майнц - Гоффенгайм, x.com/tsghoffenheim
01 грудня 2024, 18:30
У рамках 12-го туру німецької Бундесліги Майнц приймав Гоффенгайм.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Майнц - Гоффенгайм 2:0
Голи: Буркардт, 4, 24
Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Кор — Касі (Відмер, 73), Сано, Амірі, Мвене (Ферачніг, 90) — Небель (Сок Хон, 87), Сон — Буркардт (Зіб, 90)
Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек (Жандре, 46), Акпогума, П'єр Нсокі, Прасс (Гайгер, 80) — Штах, Бішоф — Гложек, Крамарич (Мерштедт, 68), Брун Ларсен (Беріша, 80) — Табакович (Юрасек, 68)
Попередження: Мвене — Крамарич, Кадержабек, Штах.