Німеччина

Мюнхенський клуб не вигравав трофей із 2020 року.

Баварія не виграє Кубок Німеччини з 2020 року.

Мюнхенський клуб вилетів із розіграшу турніру, поступившись Баєру в 1/8 фіналу з рахунком 0:1.

У сезоні-2023/24 Баварія вилетіла з Кубка Німеччини на стадії 1/16 фіналу, у сезоні-2022/23 вона дійшла до чвертьфіналу, у сезоні-2021/22 мюнхенці покинули розіграш турніру після 1/16 фіналу, як і за рік до цього.

Загалом на рахунку Баварії 20 перемог у Кубку Німеччини — більше за всіх.

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1

Гол: Телла, 69

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 73), Упамекано, Мін Дже (Тель, 84), Девіс — Кімміх, Горецка (Павлович, 73) — Олісе, Мусіала, Коман (Гнабрі, 73) — Сане (Перец, 19)

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле (Де Матос Соарес, 61), Та, Та, Інкап'є — Андріх (Шик, 46) — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц

Попередження: Упамекано, Горецка — Та, Вірц, Коварж

Вилучення: Ноєр, 17.