Дортмундський клуб хоче виручити 25-30 мільйонів євро.
Доніелл Мален, Getty Images
04 грудня 2024, 00:52
Доніелл Мален може покинути Боруссію в січні.
Дортмундський клуб готовий відпустити 25-річного вінгера в зимове трансферне вікно, якщо отримає відповідну пропозицію, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Вартість нідерландського футболіста оцінюють у 25-30 мільйонів євро.
У поточному сезоні Бундесліги Мален провів 11 матчів і забив 2 голи.
Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд прагне знову підписати Беллінгема.