Доніелл Мален може покинути Боруссію в січні.

Дортмундський клуб готовий відпустити 25-річного вінгера в зимове трансферне вікно, якщо отримає відповідну пропозицію, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг

Вартість нідерландського футболіста оцінюють у 25-30 мільйонів євро. 

У поточному сезоні Бундесліги Мален провів 11 матчів і забив 2 голи. 

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд прагне знову підписати Беллінгема