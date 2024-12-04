Німеччина

Голкіпер Баварії прокоментував кубкову поразку від Баєра.

Мюнхенська Баварія напередодні в меншості поступилась леверкузенському Баєру на власному полі та завершила виступи в Кубку Німеччини на стадії 1/8 фіналу.

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Німеччини

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр, якого вилучили на 17 хвилині, прокоментував виступ власної команди.

"Червона картка вирішила долю гри. Моє вилучення нашкодило команді, і тому мені дуже шкода.

Це, безумовно, велике розчарування. Після червоної картки було нелегко грати далі. Хлопці спробували все і віддали чимало зусиль, тому їх не можна в чомусь звинувачувати. Я вибачився перед командою.

Я не намагався нашкодити Фрімпонгу, а намагався дістати м'яч, але не встиг вчасно. Я сподівався, що він буде в положенні "поза грою". Однак зараз я не можу нічого змінити.

Це була помилка, і я повинен її прийняти. На жаль, у мене немає іншого вибору", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Гайденгайма.