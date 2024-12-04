Німеччина

Захисник Баварії прокоментував кубкову поразку від Баєра.

Напередодні мюнхенська Баварія в меншості поступилась леверкузенському Баєру на власному полі та завершила виступи в Кубку Німеччини на стадії 1/8 фіналу.

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Німеччини

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Краща команда не завжди перемагає. Кожен, хто дивився гру, повинен мати симпатію до нас і до того, як ми сьогодні грали. Ураховуючи силу суперника, сьогодні був наш найкращий виступ у сезоні.

Однак можливості виграти один із титулів у нас більше немає — це боляче і дратує.

Коли я дивлюсь на наші результати в топ-іграх, це повертає до тями. Але я все одно вважаю, що ми на правильному шляху.

Червона картка не була вирішальним моментом, і це не виправдання. Ману рятував нас багато разів. Ми не могли бути набагато кращими чи більш домінуючими, навіть маючи 11 гравців. Ми не використали свої моменти, особливо після стандартів, і не захистили ворота належним чином у гольових ситуаціях.

Якщо ви подивитесь на нашу гру, ми не можемо звинувачувати себе в чомусь, окрім того, що ми не реалізували свої моменти, але це вже нічого не змінює", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Гайденгайма.