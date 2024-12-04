Німеччина

Мюнхенці готові вислухати пропозиції щодо іспанського вінгера.

Нападник мюнхенської Баварії Браян Сарагоса, який цей сезон проводить в Осасуні на правах оренди, може остаточно змінити клубну прописку.

Як повідомляє Bayern & Germany, у мюнхенському гранді не розраховують на 23-річного вінгера у майбутньому, тому готові розглянути пропозицію щодо його повноцінного трансферу.

У поточному сезоні Браян Сарагоса провів за Осасуну 15 матчів, в яких він забив один гол та віддав п'ять асистів.

Нещодавно стало відомо про те, що іспанський вінгер зламав плеснову кістку.