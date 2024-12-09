Німеччина

Гвінейський хавбек повернеться до клубного футболу.

Колишній півзахисник Ліверпуля Набі Кейта, права на якого наразі належать Вердеру, у зимове трансферне вікно продовжить кар'єру у чемпіонату Угорщини.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 29-річний гвінеєць приєднається до Ференцвароша, оскільки сторони остаточно домовилася про річну оренду з можливим правом викупу на постійній основі.

Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт.

У квітні він відмовився їхати на гру з Баєром — 29-річного футболіста оштрафували та відсторонили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.