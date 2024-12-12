Німеччина

Джамал вдруге отримав таку індивідуальну нагороду.

На офіційному сайті Німецького футбольного союзу (DFB) оголосили ім'я найкращого гравця збірної Німеччини за підсумками 2024 року.

У голосуванні взяли участь майже 145 тисяч користувачів. Атакувального півзахисника Баварії Джамала Мусіалу підтримали 56% вболівальників. Другим і третім фінішували атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Вірц (38%) і центральний нападник Арсеналу Кай Гаверц (6%).

Протягом 2024 року 21-річний гравець взяв участь у 13 матчах збірної Німеччини в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 5 асистами.

На домашньому для німців чемпіонаті Європи Мусіала став одним із найкращих бомбардирів.

Зазначимо, що виступи Джамала за національну команду відзначили вдруге в його кар'єрі. Він також був найкращим гравцем своєї збірної в 2022 році. У 2023-му індивідуальна нагорода дісталася опорному півзахиснику Боруссії Дортмунд Емре Джану.