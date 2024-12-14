Німеччина

Відбулася низка матчів німецької Бундесліги.

Сьогодні, 14 грудня, відбулася низка матчів 14 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі Баварія в гостях сенсаційно поступилася Майнцу з рахунком 1:2.

Команда Венсана Компані пропустила два м'ячі, а героєм матчу став Лі Дже Сон, який оформив дубль. Сама Баварія змогла відповісти лише голом Лероя Сане.

Майнц — Баварія 2:1

Голи: Сон, 41, 60 - Сане, 87.

Майнц: Центнер — Єнц, Белль, Кор — Касі, Сано, Амірі, Мвене — Небель (Сок Хон, 83), Сон — Буркардт (Зіб, 15).

Баварія: Перец — Лаймер, Даєр (Тель, 64), Мін Дже, Геррейру (Бої, 58) — Кімміх, Павлович (Горецка, 58) — Олісе, Мусіала, Сане — Мюллер.

Попередження: Кор, Мвене — Кімміх, Лаймер.

У другій грі леверкузенський Баер у гостях обіграв Аугсбург із рахунком 2:0.

Перемогу команді Хабі Алонсо забезпечили голи у виконанні Мартена Тер'є та Флоріана Вірца.

Аугсбург — Баєр Леверкузен 0:2

Голи: Тер'є, 14, Вірц, 40.

Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф, Якич, Яннуліс (Клод-Моріс, 59) — Оньєка (Муньє, 87), Маєр (Комур, 46) — Ессенде (Варгас, 76), Тіц (Кудоссу, 59).

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Белосян, 90), Джака, Андріх (Гарсія, 87), Грімальдо (Де Матос Соарес, 90) — Тер'є (Шик, 68), Вірц — Телла (Паласіос, 87).

Попередження: Оньєка, Гоувелееув, Тіц.

Менхенгладбахська Боруссія на своєму полі здобула перемогу над Гольштайном Кілем з рахунком 4:1.

Вже на першій хвилині Тім Кляйндінст, а потім у середині першого тайму команди обмінялися голами – на гол Робіна Хака, гості відповіли влучним ударом Арміна Гіговича. Наприкінці першого тайму перевагу господарів поля збільшив Алассан Плеа, який пізніше оформив дубль.

Боруссія Менхенгладбах — Гольштайн Кіль 4:1

Голи: Кляйндінст, 1, Хак, 26, Плеа, 43, 79 - Гігович, 30.

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (К'яродія, 86), Ітакура, Ельведі, Ульріх (Нец, 80) — Райтц (Лайнер, 86), Зандер — Онора (Штогер, 86), Плеа, Хак (Фрідріх, 80) — Кляйндінст.

Гольштайн Кіль: Вайнер — Шульц (Бернхардссон, 46), Івежич, Гешвілл — Розенбом, Ремберг, Порат — Холтбі (Матіно, 62), Гігович (Кнудсен, 83) — Скрібскі (Яворчек, 73), Харрес (Піхлер, 46).

Попередження: Скаллі — Ремберг.

Насамкінець берлінський Уніон поділив окуляри з Бохумом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Ібраїма Сіссоко, господарі поля відповіли влучним ударом Бенедікт Голлербах. При цьому Бохум з 13 хвилини грав у меншості після вилучення Кодзі Мійосі.

Уніон Берлін — Бохум 1:1

Голи: Голлербах, 34 - Сіссоко, 23.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Сков, Шафер (Кемляйн, 68), Хедіра (Вертессен, 80), Роте (Хаберер, 80) — У Йон (Бенеш, 68), Голлербах — Скарке (Сібачо, 56).

Бохум: Древес — Ерман, Ордец, Бернардо — Пасслак, Беро, Сіссоко (де Віт, 88), Віттек (Медич, 74) — Мійосі, Брошинські (Хофманн, 88), Холтманн (Лосіла, 37).

Попередження: Голлербах, Фогт — Брошинські, Древес.

Вилучення: Мійосі, 13.